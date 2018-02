Fiems estreita parceria com CDL para fomentar comércio da Capital

Ao apresentar Adelaido, o ex-presidente Hermas Renan Rodrigues, que também participou da reunião, destacou o alinhamento que a CDL/CG sempre teve com a Fiems - Foto: Daniel Pedra

Em visita ao presidente da Fiems, Sérgio Longen, realizada nesta (21), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o novo presidente da CDL/CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), Adelaido Vila, falou sobre as expectativas da nova gestão da entidade e projetos propostos para o comércio da Capital. Após a visita, Longen destacou que a parceria com as entidades do comércio vem de longa data e que a Fiems estreitará o relacionamento com os representantes em prol do desenvolvimento do setor na cidade.

“Somos todas entidades classistas e parceiros em vários projetos. Já conhecia o presidente Adelaido e, hoje, nesta apresentação que podemos chamar de ‘oficial’, esperamos estreitar o relacionamento e ampliar nossas ações conjuntas com a CDL e a Abrasel, que compõem a base de desenvolvimento do município, que é o nosso objetivo em comum”, declarou o presidente da Fiems, referindo-se à presença do presidente da Abrasel/MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Juliano Wertheimer, na reunião.

Adelaido Vila elencou projetos que podem contar com o apoio da Fiems e destacou a importância desta aproximação entre as duas instituições. “O que buscamos agora é construir essa aproximação e aumentar cada vez o relacionamento em prol do desenvolvimento de Campo Grande. Trouxemos algumas demandas dos lojistas, necessidades urgentes para o Centro de Campo Grande no momento desta retomada do crescimento da economia, como espaços urbanos que precisam ser preenchidos e vão ajudar a fomentar o comércio da cidade”, exemplificou o presidente da CDL/CG, que foi eleito em outubro do ano passado e assumiu o comando da entidade em janeiro deste ano.

Ao apresentar Adelaido, o ex-presidente Hermas Renan Rodrigues, que também participou da reunião, destacou o alinhamento que a CDL/CG sempre teve com a Fiems. “Sempre tivemos um relacionamento muito bom com a Fiems e, diante desta atenção que sempre existiu por parte do Sérgio Longen com a classe empresarial, hoje conseguimos estreitar ainda mais esta parceria”, disse.

Na mesma linha, o presidente da Abrasel/MS e vice-presidente da CDL/CG, Juliano Wertheimer, reforçou que a união das entidades é o melhor caminho para manter o setor empresarial forte na cidade. “Esta convergência entre bares, restaurantes, comércio, indústria e população gera o desenvolvimento e abertura de novos empreendimentos na cidade. Avançando com esta discussão na Prefeitura, Câmara, população e respeitando as leis, teremos a prosperidade do setor, lembrando sempre que um comércio é amigo da região onde está instalado, um bar, uma loja aberta, afasta criminosos e dá mais segurança para a população”, concluiu.

