Fiems e Senai iniciam encontros nesta quarta-feira, na OAB/MS, com tema 'Diálogos de Inovação'

A Fiems e o Senai iniciam, nesta quarta-feira (27/09), às 8 horas, na sede da OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil no Estado), localizada na Avenida Mato Grosso, 4.788, Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande (MS), o primeiro de oito encontros do projeto “Diálogos de Inovação”, que busca inspirar, mobilizar e capacitar empresários, empreendedores e a sociedade para pensar na indústria de Mato Grosso do Sul pelos próximos 20 anos.

Com um formato inovador, representantes da indústria do Estado e especialistas de renome nacional participarão de oito encontros para discutir inovações e tecnologias para desenvolver e elevar a indústria sul-mato-grossense à vanguarda do setor. O primeiro encontro será com a jurista Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva, que falará sobre as PPPs (Parcerias Público-Privadas) como alternativas ao atual modelo econômico.

Após sete encontros, será apresentado o painel “MS - Indústria para o Futuro”. “Os palestrantes e debatedores são pessoas que têm condições técnicas de embasar esse trabalho concebido para pensar a indústria do futuro e, no fim, esperamos ter condições de criar ações concretas e oportunidades para as empresas, em parceria com o poder público e sociedade em geral”, comentou o presidente da Fiems, Sérgio Longen, sobre como surgiu a iniciativa.

A cada encontro, 20 empresários do Estado serão selecionados para discutir presencialmente um tema específico com o palestrante convidado (e serão orientados a baixar um aplicativo do evento para, enquanto assistem à apresentação, possam acompanhar outras informações e fazer perguntas), enquanto outros 80 poderão interagir online.

Todos os eventos serão transmitidos gratuitamente via Youtube e outras redes sociais da Fiems e Senai, sendo abertos à população em geral, porém, sem a possibilidade de interação, enquanto as palestras serão realizadas em oito diferentes locais, sempre relacionados ao tema exposto.

Responsável pela concepção e organização do evento, o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, falou sobre o conceito inovador do evento em si. “Trouxemos um ambiente para favorecer essa discussão e, por meio dela, trazer para o nosso Estado a cultura da inovação”, disse. “O Senai no seu dia a dia já atua com tecnologia e inovação e, por meio do contato com as indústrias e seus diversos segmentos, percebemos alguns gargalos e temas ainda muito mistificados e que, apesar de estarem presentes, ainda representam algumas barreiras que precisam ser discutidas”, acrescentou.

Após a palestra sobre as PPPs, a série de encontros continua com o tema “Cidades Inteligentes”, apresentado pelo doutor em design e arquitetura Caio Vassão, enquanto, logo depois, a discussão será sobre “Internet das Coisas”, com o mestre em business Administration Reinaldo Lorenzato. O ciclo segue com a apresentação do doutor em tecnologia alimentar Miguel Cerqueira, que falará sobre “Nanotecnologia”. Em seguida, o tema “Educação” será debatido pela mestra em Instructional Desing and Media e membro da ABED (Associação Brasileira de Ensino à Distância) Cristiana Assumpção.

“Comportamento coletivo” será o tema da palestrante Martha Gabriel, mestra em Educação Executiva em Inovação e Neurociênia, e o doutor em Economia Aplicada Aristides Monteiro Neto falará sobre “Desenvolvimento Local e as Indústrias”. Para encerrar a série de encontros, o evento “Webinar”, no auditório da Casa da Indústria, contará com a participação online de todos os sete palestrantes e terá a intermediação do apresentador da Globo News e Canal Futura, Ronaldo Lemos, quando será apresentado o painel “MS - Indústria para o futuro” e todos os participantes poderão dar sua contribuição final.

Serviço – Mais informações sobre o evento no site www.dialogosdeinovacao.com.br

