Fiems e Apex Brasil iniciam aproximação para atrair mais investimentos a MS

Foi firmada uma maior aproximação com foco na atração de mais investimentos para MS entre a Fiems e a Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos). Em reunião realizada nesta segunda-feira (10) no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o gerente de relações institucionais e governamentais da Apex Brasil, Gerson Menandro, trataram de assuntos de interesse da indústria estadual e sobre a participação brasileira na Expo 2020, feira internacional de negócios que será realizada, de outubro deste ano a abril de 2021, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo Sérgio Longen, é muito importante a aproximação entre a Fiems e a Apex Brasil para a atração de novos investimentos para Mato Grosso do Sul. "O encontro foi uma oportunidade de mostrar a atuação da Fiems com relação ao apoio à internalização das empresas e conhecer melhor o trabalho desenvolvido pela Apex. A Agência tem um trabalho arrojado, moderno e trouxe para nós a Expo 2020, que, com certeza, será um grande evento e oportunidade para Mato Grosso do Sul levar não só os seus produtos, mas também suas potencialidades", destacou.

Ele acrescenta que a feira em Dubai é uma grande oportunidade, principalmente para a indústria do turismo. "Temos de apresentar para o mundo as nossas potencialidades e nossos destinos turísticos", afirmou ao detalhar os números das exportações de Mato Grosso do Sul e também os dados da atuação do CIN/MS (Centro Internacional de Negócios do Estado) para o gerente de relações institucionais e governamentais da Apex Brasil.

Para Gerson Menandro, a Apex Brasil, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) e o Sebrae têm uma identidade e propósitos muito grandes no âmbito nacional e isso deve acontecer em âmbito estadual também. "A Apex busca contribuir para a internacionalização das empresas brasileiras e atrair investimentos estrangeiros para o Brasil. Temos 13 escritórios pelo mundo e 228 pontos no exterior para apoiar as empresas", pontuou.

Ele ainda explicou que está visitando todos os Estados para mostrar como a Agência pode ajudar Mato Grosso do Sul e as indústrias sul-mato-grossenses. "Apresentamos também a Expo 2020, que é realizada a cada cinco anos e este ano será em Dubai. É uma grande vitrine para que o Estado, capitaneado pela Fiems, possa mostrar suas potencialidades e atrair novos investimentos. Fomos muito bem recebidos e acredito que teremos uma parceria bastante frutífera desse encontro", finalizou.