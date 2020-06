Fiems doa 40 mil máscaras para a Prefeitura de Dourados distribuir entre a população

Como parte das ações de combate à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), preservando empregos e movimentando a economia de Mato Groso do Sul, o Sistema Fiems doou 40 mil máscaras de tecido para a Prefeitura de Dourados distribuir entre a população, ajudando na redução da proliferação do vírus na cidade.

Segundo o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a atuação em múltiplas frentes é resultado da mobilização da iniciativa privada, representada pela Federação, para auxiliar o poder público e a população a superar este momento de crise na saúde e na economia. “Conforme informações técnicas de médicos e pesquisadores, a máscara é a medida mais eficaz para proteger a sociedade da proliferação da Covid-19. Nós temos atuado fortemente nessa questão e estamos com uma ação desenvolvida em vários municípios e o Sistema Indústria está disponibilizando máscaras a toda a sociedade sul-mato-grossense”, afirmou.

Na avaliação da prefeita de Dourados, Délia Razuk, o apoio da Fiems é de extrema importância para ajudar a conter o aumento de casos no município. “As máscaras serão encaminhadas para nossa população, já que o uso é considerado indispensável na prevenção do coronavírus, inclusive, obrigatório em nosso município por meio de decreto”, destacou.

Ela ainda ressaltou que essa doação foi feita por intermédio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Paulo Corrêa, e do deputado estadual Neno Razuk. “Eles fizeram a solicitação, que foi prontamente atendida pela Fiems. Somos muito gratos por essa doação e agora a nossa administração vai encaminhar essas máscaras para a população mais necessitada, para que todos os douradenses possam ter suas máscaras e combatermos o coronavírus”, finalizou.