Fiems alinha parceria com TCE para evento sobre boas práticas de gestão pelos prefeitos

Presidentes do TCE/MS (esquerda) e da Fiems (direita) - Divulgação

A convite do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE/MS), a Fiems vai participar do evento “O Tribunal é da Nossa Conta”, que será realizado no próximo dia 26 de abril, no auditório da Escola do Sesi de Três Lagoas. Parceria neste sentido foi alinhada na quinta-feira (4), durante encontro entre o presidente do TCE/MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS).

Junto ao prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, e na presença dos conselheiros da Corte de Contas e autoridades do Estado, a iniciativa vai debater boas práticas de gestão pública e orientar os prefeitos das 13 cidades que integram a jurisdição do município. Ao longo da programação, serão realizadas oficinas sobre licitações, fiscalização de contratos, auditorias, obras, entre outros temas.

“O Tribunal de Contas está demonstrando uma disposição de ir até o gestor, promovendo este evento de grande importância para os prefeitos tomarem conhecimento das ações de regulação e controle da Corte, então, será um evento essencial, do qual teremos muito orgulho de participar”, disse o presidente da Fiems, Sérgio Longen, após o encontro.

O presidente do TCE/MS, Iran Coelho, afirmou que o evento faz parte de uma série de ações que a Corte de Contas tem realizado para promover uma aproximação com o jurisdicionado. “Viemos para convidar a Fiems a participar do evento e saímos com essa parceria, com a qual o Sesi vai sediar o evento”, ressaltou.

Ele completa que o Tribunal é um aliado do bom gestor e, para demonstrar isso, tem promovido uma série de ações, com eventos como este, em que vai oferecer durante o dia todo oficinas temáticas. “Três Lagoas foi escolhida por uma questão geográfica, tem uma logística para recepcionar um evento deste porte e está no centro da região do Bolsão”, finalizou.