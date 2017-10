Fibria: produção de celulose cresce 11% no 3º trimestre

No terceiro trimestre de 2017, a Fibria produziu 1,449 milhão de toneladas de celulose, o que representa um crescimento de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 9% ante o trimestre exatamente anterior.

Já as vendas de celulose do terceiro trimestre de 2016 para 2017 tiveram leve expansão, de 2%, para 1,475 milhão de toneladas. Ante o segundo trimestre deste ano, houve uma queda de 4%. O volume de vendas do contrato com a Klabin totalizou 148 mil toneladas de julho a setembro deste ano. A Europa correspondeu a 34% da receita líquida, seguida pela Ásia com 33%, América do Norte com 24% e América Latina com 9%.

Segundo o informe de resultados da Fibria, o avanço na produção de celulose do segundo para o terceiro trimestre de 2017 foi por causa da entrada em operação da nova linha Horizonte 2, inaugurada em agosto e que produziu 124 mil toneladas no período, 53% acima do previsto. Ante o terceiro trimestre de 2016, a alta de 11% é explicada por Horizonte 2 e também pela ausência de paradas programadas para manutenção.

Os estoques de celulose encerraram o trimestre em 51 dias, ante 52 dias no trimestre anterior e 57 dias no ano passado, com volume de 1,069 milhão de toneladas.

Paradas para manutenção

De julho a setembro de 2017, a Fibria não realizou paradas para manutenção em suas unidades, sendo que a última foi realizada no primeiro trimestre em Aracruz C e Jacareí. A próxima parada está prevista para o quarto trimestre na unidade Veracel.