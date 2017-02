Fibria inicia obras de terminal intermodal em Aparecida do Taboado

A cerimônia do lançamento da pedra fundamental ocorreu nesta quinta-feira (9) e contou com a presença do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja / Divulgação/Assessoria

A Fibria, empresa brasileira de base florestal e líder mundial na produção de celulose de eucalipto, iniciou as obras do terminal intermodal no município de Aparecida do Taboado , que atenderá o escoamento da produção de celulose da sua nova fábrica em Três Lagoas para o Terminal de Macuco, no Porto de Santos (SP), de onde será exportada para clientes na Ásia, Europa e Estados Unidos.

A cerimônia do lançamento da pedra fundamental ocorreu nesta quinta-feira (9) e contou com a presença do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, do prefeito do município de Aparecida do Taboado, José Robson Samara Almeida, do presidente da Fibria, Marcelo Castelli, do diretor executivo de Logística e Suprimentos da Fibria, Wellington Giacomin, e demais autoridades.

O terminal intermodal – que integra vários meios de transporte, como o rodoviário e o ferroviário – de Aparecida do Taboado está localizado na BR 158 e terá capacidade para escoar 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano. O término das obras está previsto para julho de 2017. A entrada em operação da segunda linha de produção de celulose da Fibria em Três Lagoas está prevista para o início do quarto trimestre deste ano.

“A Fibria vem fazendo sua lição de casa ao investir em práticas que aliam o crescimento com o desenvolvimento regional sustentável. Essa obra é um exemplo disso. O modal ferroviário representa maior atratividade econômica e menor impacto ambiental. É bom para a Fibria, para Aparecida do Taboado e para o Estado do Mato Grosso do Sul”, diz Marcelo Castelli, presidente da Fibria.

O investimento da Fibria no novo Terminal Intermodal de Aparecida do Taboado está dentro do volume global de investimentos do Projeto Horizonte 2, que soma R$ 7,5 bilhões. O terminal seguirá o padrão estrutural de terminais integradores de outras regiões do Brasil, que funcionam como polos concentradores de carga, aumentando a agilidade com a utilização de ferrovias do tipo bitola larga (estrutura de trilhos que permite que os vagões e locomotivas trafeguem com uma velocidade superior).

“A Fibria busca o constante aprimoramento em seus processos para garantir excelência operacional. Estamos dando mais um passo para reforçar o diferencial competitivo da nossa logística integrada. A estrutura do novo terminal foi pensada para aumentar a agilidade no escoamento da produção, conferindo redução de custos e eficiência no processo”, afirma Wellington Giacomin, diretor executivo de logística e suprimentos da Fibria.

Alinhado à estratégia de desenvolvimento social da Fibria, a construção do terminal irá gerar 220 postos de trabalho, entre diretos e indiretos, durante o período de obras. Ao entrar em operação, o Terminal em Aparecida fortalecerá o corredor logístico do Centro-Oeste.

