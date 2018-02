Fibria contrata 96% dos alunos qualificados pelo Senai para atender empresa em Três Lagoas

Ao todo, foram matriculados 676 alunos, com 658 concluintes e aproveitamento de 97,34% e, desses, 631, ou 96%, foram contratados imediatamente após curso, atuando na área de formação - Divulgação

Antes mesmo de receberem os certificados de conclusão, os alunos dos cursos de mecânico de manutenção de máquinas florestais e de operador de máquinas florestais oferecidos pelo Senai nos municípios de Água Clara, Brasilândia e Três Lagoas já têm o que comemorar: 96% deles foram contratados pela Fibria, indústria líder mundial na produção de celulose de eucalipto, imediatamente após o fim do treinamento. E, conforme a empresa, todos eles atuam nas respectivas áreas de formação, ou seja, manutenção e operação de Máquinas Florestais.

O resultado foi apresentado na última sexta-feira (9) durante reunião realizada na sede do Senai de Três Lagoas com a participação de gestores do Senai e da indústria de celulose. O diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, comemorou o bom desempenho dos alunos qualificados pela instituição, bem como o papel desempenhado pela Fibria, que atua para fomentar a economia de Três Lagoas e região por meio da contratação de mão de obra local.

“Para o Senai representa uma enorme satisfação, considerando que foi um longo processo, dois anos mobilizando mais de 70 profissionais do Senai e do setor de recursos humanos da Fibria”, comentou o diretor. Além do elevado índice de contratação dos alunos do Senai pela Fibria, Escandolhero ressaltou outro aspecto do desempenho dos remanescentes do Senai. “Os alunos conseguiram antecipar níveis performáticos que eram esperados somente para o fim do ano, ou seja, esses profissionais formados pelo Senai já estão fazendo a diferença desde a contratação”, acrescentou.

A parceria do Senai com a Fibria teve início em junho de 2016 para realização de treinamento nas áreas de manutenção e operação de máquinas florestais, com cursos de formação inicial e continuada na modalidade de qualificação profissional de operador de máquinas florestais e de mecânico de manutenção de máquinas florestais. O Senai também ofereceu, ainda, os cursos de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, possibilitando à Fibria o cumprimento e adequação à legislação estadual.

Ao todo, foram matriculados 676 alunos, com 658 concluintes e aproveitamento de 97,34% e, desses, 631, ou 96%, foram contratados imediatamente após curso, atuando na área de formação. “Para o Senai, é muito importante poder contribuir efetivamente para a indústria do segmento de papel e celulose, neste caso, na formação dos trabalhadores, sendo que tivemos um grande êxito justamente por conseguir fazer com que a formação profissional seja uma premissa”, acrescentou o diretor-técnico do Senai, Gilberto Schaedler.

Para o gerente do Senai de Três Lagoas, Antônio Carlos de Campos Farias, a parceria da instituição com a Fibria foi de grandes proporções. “Exigiu bastante empenho tanto do Senai quanto da Fibria e os resultados não poderiam ter sido melhores, em termos de quantidade de alunos, do nível de formação alcançado, e do índice de empregabilidade alcançado pelos alunos que concluíram os cursos”, pontuou.

Gerente de recursos humanos da Fibria, Arnaldo de Souza salientou o sucesso da parceria com o Senai. “Nosso reconhecimento por essa parceria de sucesso e que deixou uma marca positiva para a Fibria e para o Senai ao longo de dois anos”, comemorou, completando que a parceria com o Senai foi firmada para qualificação dos trabalhadores para atender a nova linha de produção da indústria em Três Lagoas, denominada Projeto Horizonte 2.