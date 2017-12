Fiat convoca recall de 21 mil unidades do Argo

O problema poderia causar a desativação ou o acionamento involuntário do airbag do motorista. O atendimento começa a partir da segunda-feira, 11. - Foto: Jornal Estado de São Paulo / FIAT

A Fiat convocou um recall para praticamente todas as unidades vendidas do Fiat Argo, modelo lançado neste ano. Dos 22.336 carros emplacados até novembro, 21.778 precisam de reparo no chicote elétrico do volante.

A fabricante detectou a possibilidade de rompimento do chicote elétrico do volante devido a eventual esmagamento pela cobertura do airbag.

O problema poderia causar a desativação ou o acionamento involuntário do airbag do motorista. O atendimento começa a partir da segunda-feira, 11. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.