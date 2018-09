FGV: IPC-S sobe em 6 das 7 capitais pesquisadas na 3ª quadrissemana de setembro

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) avançou em seis das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de setembro na comparação com a anterior, informou nesta terça-feira, 25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IPC-S geral da terceira leitura do mês também acelerou no período, ao atingir 0,32%, depois de registrar 0,19% na segunda medição.

Por capitais, houve aceleração nas taxas de inflação em Salvador (de -0,30% para 0,11%), Brasília (0,44% para 0,67%), Belo Horizonte (0,22% para 0,25%), Rio de Janeiro (0,15% para 0,18%), Porto Alegre (0,18% para 0,23%) e São Paulo (0,31% para 0,49%).

A única exceção foi Recife, cuja taxa passou de 0,28% para 0,27% nesta mesma base de comparação. A próxima divulgação dos resultados regionais do IPC-S será no dia 2 de outubro, informa a FGV.