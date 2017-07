FGV: IPC-S sobe em 6 das 7 capitais pesquisadas na 3ª medição de julho

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou aceleração em seis das sete capitais analisadas na terceira quadrissemana de julho na comparação com a segunda leitura do mês. O índice geral teve alta de 0,09% no período, vindo de queda de 0,05% na medição anterior.

As cidades que registraram acréscimo em suas taxas de variação foram Salvador (-0,08% para 0,16%), Brasília (-0,17% para 0,01%), Belo Horizonte (-0,37% para 0,02%), Recife (0,03% para 0,25%), Rio de Janeiro (-0,10% para 0,00%) e São Paulo (0,07% para 0,24%).

Somente Porto Alegre apresentou arrefecimento no período, intensificando a deflação, de -0,01% para -0,08%.

