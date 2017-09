FGV: IPC-S recua em 5 das 7 capitais analisadas na 3ª quadrissemana de setembro

A taxa do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), cedeu em sete das capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de setembro na comparação com a segunda leitura do mês.

No geral, o IPC-S passou de queda de 0,01% na segunda medição para declínio de 0,07% na seguinte. Por região, houve alívio nas seguintes taxas no período em análise em: Brasília (0,16% ante 0,43%), Belo Horizonte (0,22% ante 0,35%), Rio de Janeiro (-0,27% ante -0,09%), Porto Alegre (-0,22% ante -0,16%) e São Paulo (-0,11% ante -0,10%).

No Recife, a variação passou de negativa em 0,02% para positiva em 0,07% da segunda para a terceira quadrissemana do mês. Da mesma forma o IPC-S acelerou em Salvador, ao passar de declínio de 0,03% para elevação de 0,11%. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira, dia 26.

Veja Também

Comentários