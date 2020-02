Fevereiro começa com preços em queda no mercado de suínos

Novos casos de peste suína africana continuam sendo notificados segundo informações da OIE - Divulgação

O mercado teve mais uma semana de desvalorizações. Desde o início do ano o preço nas granjas de São Paulo recuou R$ 25,00 por arroba ou 20,8%, com o animal terminado negociado, em média, em R$ 95,00 por arroba.

No atacado, em igual comparação a retração nos preços foi de 24,8%, com a carcaça estando cotada, em média, em R$ 7,60 por quilo. Apesar de estar no início do mês, período no qual sazonalmente as vendas são mais dinâmicas, ainda não foi sentida uma melhora na demanda, o que colaborou para a pressão nos preços.



Além da demanda interna patinando, as vendas no mercado externo perderam um pouco o ritmo em janeiro, na comparação mensal. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), o Brasil exportou em janeiro 59,3 mil toneladas de carne suína in natura. O volume foi 10,1% menor em relação ao embarcado em dezembro. No entanto, na comparação com o mesmo período de 2019 houve incremento de 41,5%.



Novos casos de peste suína africana continuam sendo notificados segundo informações da OIE (Organização Mundial para Saúde Animal), o que mantém a expectativa de incremento na exportação este ano para o Brasil. Voltando as expectativas para o curto prazo, o mercado deve seguir sem muitas forças para recuperação de preços.