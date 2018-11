Festas de fim de ano devem movimentar R$ 378 milhões na economia de MS

Foram entrevistadas 2.502 pessoas em 15 municípios do Estado, de 22 de outubro a 14 de novembro, com nível de confiança de 95% e margem de erro que varia entre 5% e 8%. - Divulgação

As festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, devem movimentar R$ 378,32 milhões na economia de Mato Grosso do Sul este ano, sendo R$ 225,17 milhões no período do Natal e R$153,15 mi no Ano Novo. Os dados são da pesquisa sazonal do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada em parceria com o Sebrae-MS. A pesquisa também avaliou as tendências de gastos para o 13º salário.



Foram entrevistadas 2.502 pessoas em 15 municípios do Estado, de 22 de outubro a 14 de novembro, com nível de confiança de 95% e margem de erro que varia entre 5% e 8%. Dos gastos com o Natal, a pesquisa mostra um maior dinamismo financeiro para as comemorações em vista dos presentes. Serão R$ 130,94 milhões destinados às comemorações e R$ 94,23 mi às compras de presentes.



A pesquisa aponta ainda que houve aumento no número de pessoas que irão às compras e do gasto médio com presentes e comemorações, em relação a 2017. No que diz respeito às intenções de consumo, o crescimento foi de 11,25 p.p. Eram 50,38% em 2017 e 61,63% neste ano. Já o gasto médio subiu de R$ 186,49 para R$ 213,89 este ano, um aumento de 14,69%.

O percentual daqueles que vão comemorar o Natal também cresceu, passando de 58,03% em 2017 para 73,66% este ano, um aumento de 15,63 p.p. Além do número de pessoas, o gasto médio cresceu 20,97% e chegou a R$ 198,71. Dos que irão comemorar, a maioria vai gastar entre R$ 151,00 e R$ 300,00 (39,32%). As comemorações serão realizadas, na maioria, em casa (29,63%) e na casa de amigos/familiares (35,44%). Já as viagens foram responsáveis por 4,5% das intenções de comemoração.



- Preferências de presentes - Entre os que vão presentear, as preferências são as roupas (31,90%), brinquedos (19,87%) e calçados (15,19%). As compras ocorrerão na semana do evento (50,62%), em lojas do centro (72,80%). O dinheiro ainda será a forma de pagamento mais utilizada (63,12%) e os consumidores afirmam que levarão em conta o preço (27,02%), o produto (25,66%) e o atendimento (22,05%) da loja.



Os maiores gastos médios com presentes estão nos municípios de Chapadão do Sul (R$ 259,09), São Gabriel do Oeste e Coxim (R$ 235,00), e Naviraí (R$ 227,81). Já em relação às comemorações do Natal: São Gabriel do Oeste e Coxim (R$ 237,21), Nova Andradina (R$ 226,94) e Três Lagoas.



- Comemorações do Ano Novo - No Ano Novo, 71,94% dos pesquisados pretendem comemorar a data na casa de amigos/familiares (34,28%). Nesse período, as pretensões de viagens (6,74%) são maiores que na comparação do Natal e, com isso, a possibilidade de uma movimentação financeira 16,96% superior, devido principalmente ao comportamento dos campo-grandenses. Com isso, os gastos médios para essas comemorações serão de R$ 189,27. Lideram o ranking os municípios de Ponta Porã (R$ 217,56), São Gabriel do Oeste e Coxim (R$ 216,00), e Três Lagoas (R$ 211,14).



- Gastos com o 13º salário - Quase 46% das pessoas abordadas terão direito ao benefício. Dentre as principais prioridades de gastos, destacam-se o pagamento de contas, impostos e outros gastos de início de ano (mais de 55%). Essas pretensões foram praticamente as mesmas de 2017. Além disso, praticamente 16% dos pesquisados destinarão o recurso à compra de presentes e comemorações de final de ano, ou seja, mais de R$ 400 milhões dos R$ 2,6 bilhões previstos para Mato Grosso Sul.



“A pesquisa aponta dados importantes da intenção de gastos do consumidor do Estado e isso deve ser um norte para que os empresários prepararem estratégias de vendas, para atrair esse consumidor disposto a gastar, oferecendo propostas diferenciadas de preço, qualidade e atendimento. O aumento no número de pessoas que irão às compras e do gasto médio com presentes e comemorações também são dados importantes para os empresários, que devem melhorar seus estoques e preparar seu comércio para receber bem o consumidor”, afirma o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.