Fernando Coelho viaja para firmar acordos da Eletrobras e Eletronuclear

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, fará três viagens internacionais a partir da próxima semana, duas delas para formalizar parcerias envolvendo a Eletrobras. Conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 15, o afastamento do ministro para as viagens será no período de 24 de agosto a 3 de setembro.

O primeiro destino de Coelho Filho será Teerã (Irã), onde participa de reuniões sobre oportunidades de investimentos no setor de petróleo e de gás natural. Depois, ele segue para Moscou (Rússia), para cerimônia de assinatura de memorando de entendimento entre a Eletrobras, a Eletronuclear e a Rosatom, e de reunião com empresa local.

Por último, o ministro visita Pequim (China), para participar da cerimônia de assinatura de memorando de entendimento entre a Eletrobras, a Eletronuclear e a China National Nuclear Corporation, e de reuniões com empresas locais.

Ilan

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, viaja na próxima semana para os Estados Unidos, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União. Ilan vai a Jackson Hole (Wyoming) para participar do "41th Economic Policy Symposium". O período da viagem de Ilan é de 23 a 28 de agosto.

