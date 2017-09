Feriado nos EUA reduz liquidez nos mercados domésticos e juros fecham estáveis

Os juros futuros encerraram a sessão regular desta segunda-feira, 4, perto dos ajustes da última sexta-feira, com liquidez bastante afetada pela ausência de negócios em Wall Street. Hoje é feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos e os mercados não funcionaram por lá.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2018 (78.815 contratos), a que melhor reflete as expectativas para a Selic até o final deste ano, terminou na mínima de 7,760%, ante 7,790% no ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2019 (146.405 contratos) fechou em 7,81%, de 7,80% no último ajuste, e a do DI para janeiro de 2021 (58.300 contratos) passou de 9,21% para 9,20%. A taxa do DI para janeiro de 2023 (12.770 contratos) encerrou a 9,83%, de 9,84%.

Sem a referência do mercado americano, as taxas não se afastaram dos níveis anteriores durante todo o dia. Na abertura, houve uma leve pressão de alta, refletindo a cautela com a questão da Coreia do Norte e com uma possível segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Mas foi se dissipando, dando lugar às expectativas de um número benigno do IPCA de agosto e de queda da Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira. A consolidação do recuo do dólar durante a sessão igualmente ajudou a apagar o viés de alta das taxas.

