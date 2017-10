Fenabrave: vendas de veículos crescem 24,55% em setembro ante setembro de 2016

Balanço divulgado nesta terça-feira, 3, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de veículos, mostra que as vendas do setor cresceram 24,55% no mês passado, comparativamente a igual período de 2016. No total, 199,2 mil veículos foram comercializados em setembro, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

A média diária de vendas foi de 9,96 mil unidades - 547 a mais do que a de agosto -, mas como setembro teve um calendário mais curto, com três dias úteis a menos, seu resultado foi 7,99% inferior ao total vendido no mês anterior.

O desempenho levou para 1,62 milhão de unidades o volume vendido desde o início do ano, 7,36% a mais do que o número dos nove primeiros meses de 2016.

Só na categoria de carros de passeio e comerciais leves - como picapes e vans -, as vendas chegaram a 193,6 mil unidades em setembro, 24,91% acima do total apurado no mesmo mês do ano passado.

Na mesma base comparativa, as vendas de caminhões subiram 9,34%, chegando a 4,5 mil, e as de ônibus tiveram alta de 33,45%, para 1,1 mil unidades.

