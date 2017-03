Fenabrave: vendas de motos caem 30,18% em fevereiro

Junto com o balanço dos emplacamentos de carros, a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos, informou nesta quarta-feira, 1, queda de 30,18% nas vendas de motocicletas novas no mês passado, se comparadas ao volume de igual período de 2016. No total, 60,5 mil motos foram vendidas no País em fevereiro, o que representa um recuo de 10,51% frente ao resultado de janeiro.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano, as vendas nesse segmento caíram 29,95%, para 128,1 mil unidades.

Líder com folga no mercado de duas rodas, a Honda respondeu por 78,34% do total de motos vendidas no País durante o primeiro bimestre. A vice-líder Yamaha registrou participação de mercado de 12,63%.

