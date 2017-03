Fenabrave: GM mantém liderança nas vendas de carros no primeiro bimestre

Balanço divulgado nesta quarta-feira, 1, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos, mostra que a General Motors (GM) - fabricante do Onix, o modelo mais vendido no Brasil - manteve no primeiro bimestre a liderança de mercado conquistada no ano passado.

Do total de carros de passeio e utilitários leves vendido nos dois primeiros meses deste ano, a montadora americana respondeu por 18,43%, mantendo uma distância de 12 mil veículos em relação à vice-líder Fiat, cuja participação de mercado somou 14,05% em igual período.

A Volkswagen continuou na terceira colocação, com 12,82% das vendas contabilizadas entre janeiro e fevereiro, seguida agora pela Ford (9,28%), que terminou o ano passado em sexto lugar.

