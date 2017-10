Fenabrave eleva a 9,9% previsão de alta nas vendas de carros e comerciais leves

Diante de resultados melhores do que o esperado dos nove primeiros meses do ano, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) revisou para cima suas projeções ao desempenho do mercado automotivo em 2017.

A previsão de crescimento das vendas de carros de passeio e utilitários leves subiu de 4,3%, conforme estimativa anunciada em julho, para 9,9%, o que, se confirmado, significará um mercado de 2,18 milhões de unidades.

A entidade que representa as concessionárias de veículos iniciou o ano com uma estimativa mais modesta, prevendo crescimento de apenas 2,4%.

Já em relação às vendas de caminhões e ônibus, a previsão passou de uma queda de 10,2% para um leve crescimento de 0,13% em 2017. A expectativa é que as vendas nos segmentos de veículos pesados cheguem a 64 mil unidades.

