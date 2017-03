Fenabrave: calendário e sazonalidade comprometeram vendas de veículos

A Fenabrave, entidade que representa as concessionárias de veículos, atribuiu ao calendário mais curto e à sazonalidade de início de ano - quando as vendas são historicamente mais fracas - o desempenho do setor em fevereiro, quando a comercialização de carros marcou o pior resultado mensal em quase 11 anos.

Ao comentar, em nota, o resultado, o presidente da associação, Alarico Assumpção Júnior, destacou o aumento de 12,7% na média diária das vendas de carros na passagem de janeiro para fevereiro e afirmou que o resultado do mês passado seria "diferente" não fossem os quatro dias úteis a menos - retirados não apenas por fevereiro ser um mês mais curto, mas também em razão do feriado de carnaval.

Na expectativa de uma recuperação - que, segundo a entidade, deve vir com maior intensidade no segundo semestre -, a Fenabrave manteve a perspectiva de crescimento das vendas em 2017. Suas projeções apontam a um aumento de 2% nos emplacamentos de carros de passeio e utilitários leves. No mercado de caminhões, a expectativa é de crescimento de 2,8%, enquanto que no segmento de ônibus a Fenabrave prevê alta de 4,4%.

