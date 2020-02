Feirão Limpa Nome volta e você pode renegociar suas dívidas online

Serão dois sortudos que terão a chance de conhecê-la com tudo pago pela empresa e direito a um acompanhante - Foto: Reprodução

O Feirão Limpa Nome Serasa está de volta. A partir de hoje até o dia 31, os brasileiros poderão renegocias suas dívidas com até 98% de desconto no site do Serasa Consumidor.

Neste ano Banco do Brasil e Avon também estão na plataforma, e mais de 30 outras empresas parceiras como Santander, Credsystem, Itaú, Sky, Recovery, Tricard, Net, Claro, Ipanema, Porto Seguro e Ativos.

Além de renegociar dívidas, o Serasa Consumidor preparou uma grande promoção: quem pagar os acordos à vista, concorrerá a um jantar com a cantora em Salvador, Bahia. Serão dois sortudos que terão a chance de conhecê-la com tudo pago pela empresa e direito a um acompanhante.