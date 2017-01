Feira da Indústria de Calçados de MS começa terça-feira em Campo Grande

O evento também vai contribuir com a divulgação das indústrias já instaladas no Estado e também as que estarão presentes na Feira, demonstrando todo o potencial da economia sul-mato-grossense / Divulgação

Com previsão de movimentar mais de R$ 13 milhões e receber mais de mil lojistas de todo o Estado, a 4ª edição da Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul) começa nesta terça-feira (24/01) e prossegue até quinta-feira (26/01), sempre das 8 às 20 horas, no Clube Nippo Brasileiro, localizado na Avenida Ministro João Afonso Arinos, Bairro Cidade Jardim, 4.854, saída para Três Lagoas, em Campo Grande (MS).

Segundo o presidente do Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul), João Batista de Camargo Filho, que é um dos organizadores da Feicc-MS, o evento, que tem os patrocínios da Fiems, do Senai, do Sebrae/MS, da Projetar e da VitLog (Vitória Logística) e apoio da Berthô Comunicação Criativa, é voltado exclusivamente para os lojistas de calçados, couros e acessórios de Mato Grosso do Sul e, por isso, vai apresentar os principais lançamentos da coleção Outono-Inverno 2017.

Conforme ele, a realização da 4ª edição é resultado do sucesso das três primeiras edições e agora terá como principal novidade um novo local. “O espaço destinado para a Feicc-MS é mais amplo e bem agradável, sendo um ambiente totalmente climatizado e agora teremos um restaurante no local, cujo lucro será destinado a uma entidade filantrópica”, informou.

Ele acrescentando que a expectativa é de receber mais de mil pessoas circulando pelo local durante os três dias da Feira da Indústria de Calçados. “O evento também vai contribuir com a divulgação das indústrias já instaladas no Estado e também as que estarão presentes na Feira, demonstrando todo o potencial da economia sul-mato-grossense”, declarou.

O empresário Sérgio Rocha, que também é um dos organizadores da 4ª Feicc, reforça que serão 51 expositores apresentando e comercializando as novidades e tendências da moda calçadista, bolsas e acessórios de couro. “Teremos grandes oportunidades para os lojistas, pois, fazendo seus pedidos na 4ª Feicc, obterão descontos e prazos de pagamentos diferenciados que só conseguirão nos três dias da Feira. Além disso, as novas tecnologias e avanços na produção que serão aplicados nos produtos em 2017 serão apresentados no evento”, afirmou.

Novidades

Durante os três dias da Feira da Indústria de Calçados serão expostos produtos inovadores do segmento no Brasil para mostrar aos lojistas sul-mato-grossenses. No caso da Ortopé, o foco da indústria é produzir calçados com solados mais leves, enquanto a Everlast está direcionada na produção de tênis com alto poder de absorção de impactos e a Pampili lançou a linha Pampimix, um tênis que traz moda, interatividade e praticidade em um único modelo.

O representante da Ortopé no Estado, Laélcio Fernandes, destaca que as novidades da empresa para a coleção outono-inverno 2017 estão baseadas na tecnologia de solado. “A Ortopé desenvolveu toda a linha de tênis superleves com Eva Expandido, o diferencial é a densidade do solado, mais baixa, oferecendo um peso até 30% menor em relação aos demais. Além disso, o calçado, que conta com numeração de 13 ao 36, tem a mesma aderência e resistência dos outros produtos da marca”, falou.

Ele garante que toda criança merece conforto redobrado para os pés e, por isso, a Ortopé lançou o tênis infantil Eva Fly. Confeccionado em tecido com sintético, ele possui forração em tecido para melhor absorção do suor, palmilha em PU e solado em TR, que vão proporcionar mais conforto aos pés da criança. “Também temos os modelos Estica & Puxa e Estica & Puxa com rodinha, que trazem uma amarração diferente de tudo que já se viu. Há várias formas da criança montar a amarração e, de brinde, vai uma cartela com elásticos reservas para ela criar várias combinações diferentes”, garantiu.

Laélcio Fernandes acrescenta que o tênis Ortope Eva Fly tem seu cabedal composto por um material têxtil com pequenas aberturas para promover a ventilação interna e facilitar a respiração dos pés. Além disso, o seu solado contém detalhes de borracha, aumentando a aderência, e o seu forro interno com reforço acolchoado no calcanhar garante maior conforto e proteção durante as práticas esportivas.

O representante da Everlast no Estado, Marcelo Adão, destaca que a marca está focada na alta absorção de impactos e, por isso, desenvolveu um sistema de amortecimento. “Esse sistema aproveita em até 100% o ar para reduzir impacto. Além disso, os calçados são ortopédicos, corrigindo a pisada do usuário, e tem na lateral um amortecimento com gel siliconado”, informou, completando que a Everlast tem a linha fitness para academias, enquanto para a linha para corrida tem palmilhas de absorção de impacto e com produto antimicróbios.

O representante da Pampili em Mato Grosso do Sul, José Paschoal Fedel, destaca que a novidade é a Pampimix, um calçado que tem zíper, permitindo trocar o cabedal. “O Pampimix é um tênis que traz moda, interatividade e praticidade. O produto acompanha um sneaker cano baixo e um modelo de yate, tudo em uma só sola, para que a menina possa escolher qual ela quer usar”, pontuou.

Ele explica que o mix acontece por meio de um zíper funcional que foi cuidadosamente desenvolvido. Conectados com a moda os modelos vem em diversas cores e materiais e sua palmilha exclusiva com sistema de conforto da Pampili. “Esse produto se transforma, com novas possibilidades para usar, brincar e interagir. Versatilidade para se adaptar aos desejos da menina, a cada momento”, assegurou.

