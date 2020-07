Feijão é o alimento que mais subiu nas prateleiras dos supermercados de Campo Grande

O feijão carioquinha teve alta no seu preço na Capital de Mato Grosso do Sul - (Foto: Reprodução)

Considerado produto popular na mesa do brasileiro, o feijão carioquinha teve alta em seu preço na Capital de Mato Grosso do Sul. Em maio o alimento que custava uma média de R$ 6,08, em junho saltou para R$ 9,70. O levantamento foi divulgado hoje (6) pelo Departamento Indesindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). No geral, o valor da cesta básica em Campo Grande custa R$ 475,01.

Além do feijão, itens considerados essências como a banana (14,21%), arroz (13,82%), leite integral (11,10%), óleo de soja (11,05%), farinha de trigo (5,78%), carne bovina de primeira (3,25%), manteiga (2,31%) e café (1,54%) tiveram alta.

O preço médio do arroz agulhinha ficou mais alto devido à desvalorização cambial e à maior demanda, no início da pandemia. No Rio de Janeiro subiu 11,14%. O leite integral subiu devido à menor oferta do produto no campo.

Já o tomate (-25,24%), batata (-23,54%), açúcar (-6,06%)e pão francês (-1,77%), foram os alimentos que apresentaram queda em Campo Grande.