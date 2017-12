Fed projeta crescimento de 2,5% do PIB em 2017 e 2018

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) estima que a economia americana cresça a um ritmo de 2,5% neste ano e no próximo, de acordo com as projeções publicadas há pouco pela autoridade monetária. O Fed decidiu elevar os juros em 0,25 ponto porcentual nesta quarta-feira, passando para a faixa de 1,25% a 1,50%.

Para 2019, a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) é de 2,1%, enquanto para 2020 é de 2,0%.

Quanto à inflação, a perspectiva do Fed é de que a pressão de preços só chegue à meta de 2,0% em 2019. Para o ano que vem, a previsão é de 1,9%, enquanto a deste ano é de 1,7%.

A projeção para a taxa de desemprego, por sua vez, é de 4,1% em 2017, 3,9% em 2018, 3,9% em 2019 e 4,0% em 2020. "O Fomc continua esperando que, com ajustes graduais na posição da política monetária, a atividade econômica irá se expandir a um ritmo moderado e as condições do mercado de trabalho permanecerão fortes", diz o comunicado do Fed. (Flavia Alemi - flavia.alemi@estadao.com)