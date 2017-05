Fed mantém inalterada taxa de juros e reitera gradualismo na política monetária

Em decisão unânime, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) decidiu nesta quarta-feira, 3, manter inalterados os juros básicos nos Estados Unidos entre 0,75% e 1,0%. A taxa de desconto permaneceu em 1,5%.

No comunicado, a autoridade monetária afirmou que a posição de política monetária permanece acomodativa, "dando suporte a um maior fortalecimento do mercado de trabalho e uma volta sustentável a uma inflação de 2,0%".

O Fed citou que o contínuo fortalecimento do mercado de trabalho continua mesmo com a desaceleração da atividade econômica. Já os gastos dos consumidores "cresceram apenas modestamente, mas os fundamentos que dão suporte ao crescimento contínuo do consumo permanecem sólidos", ao passo que o investimento em capital fixo se firmou.

O documento notou que a inflação em doze meses tem corrido próxima da meta de 2,0% da meta de longo prazo do comitê, mas que excluindo energia e alimentação, os preços ao consumidor declinaram em março e a inflação continuou a rodar um tanto abaixo de 2,0%.

"O comitê vê a desaceleração do crescimento no primeiro trimestre como provavelmente transitória e continua a esperar que, com ajustes graduais de política monetária, a atividade econômica irá se expandir em um ritmo moderado, as condições de mercado de trabalho irão se fortalecer mais um pouco e a inflação se estabilizar próxima dos 2,0% no médio prazo", diz a nota.

A instituição reiterou que os riscos no curto prazo para a perspectiva econômica estão "praticamente equilibradas", e que continuará a monitorar de perto os indicadores de inflação e os desenvolvimentos da economia e finanças globais.

As condições econômicas atuais, continua o texto, permitem elevações graduais dos juros. Já o ritmo vai continua a "depender das condições econômicas existentes".

