Fed eleva taxa dos Fed Funds para faixa de 1,25% a 1,50%

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa dos Fed funds para o intervalo entre 1,25% e 1,50%. A taxa de desconto foi elevada em 0,25 ponto porcentual, para 2,00%.

Os dirigentes não mudaram significativamente suas projeções sobre o rumo dos juros ou da inflação, ainda que agora eles esperem que a economia cresça mais rápido e que o mercado de trabalho se aperte ainda mais. Eles preveem três aumentos de juros em 2018.

A decisão foi tomada por 7 votos a 2, com os votos contrários do presidente da unidade de Minneapolis, Neel Kashkari, e do presidente da unidade de Chicago, Charles Evans. Eles preferiam a manutenção dos juros.