FecomercioSP: faturamento real do setor de serviços cresceu 3,6% em fevereiro

O faturamento real do setor de serviços na cidade de São Paulo cresceu 3,6% em fevereiro ante igual mês do ano passado, para R$ 21 bilhões, aponta levantamento feito pela FecomercioSP, com base em informações da Secretaria de Finanças e de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo. Trata-se da segunda expansão seguida neste tipo de comparação.

Na avaliação de analistas da federação, a alta está ligada aos primeiros sinais de melhora da conjuntura econômica, como a desaceleração da inflação e a queda da taxa básica de juros, colaborando para o avanço dos indicadores de confiança dos consumidores e empresários.

Com o resultado apurado no mês, o acumulado no ano apresenta crescimento 2,9%, para um faturamento real de R$ 48,5 bilhões.

A expansão em fevereiro foi puxada por cinco dos 13 segmentos analisados: serviços de saúde (27,6%); serviços bancários, financeiros e securitários (16,6%); agenciamento, corretagem e intermediação (8,4%); Simples Nacional (6,5%); e mercadologia e comunicação (0,3%).

As oito atividades que tiveram queda foram: turismo, hospedagem, eventos e assemelhados (-18,2%); técnico-científico (-17,7%); construção civil (-7,2%); conservação, limpeza e reparação de bens móveis (-5,2%); jurídicos, econômicos, técnico-administrativos (-4%); representação (-4%); outros serviços (-1,4%); e educação (-0,6%).

