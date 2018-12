Febraban vai apresentar proposta de redução de spreads a Bolsonaro

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) vai solicitar uma audiência com o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) para apresentar as propostas do setor bancário para redução dos juros e dos spreads (diferença de quanto um banco paga para captar e o quanto cobra para emprestar). "Já estou fazendo contatos e entreguei uma cópia do livro com as propostas para o Paulo Guedes e para o Onyx Lorenzoni", informou o presidente da entidade, Murilo Portugal.

A Febraban lançou nesta terça, 4, durante tradicional almoço de fim de ano do setor bancário, um livro com as propostas do segmento para a redução dos spreads e dos juros no Brasil. Algumas das sugestões dos bancos compiladas no livro já foram apresentadas por parlamentares e técnicos, no Congresso e no Executivo. Além da nova obra, a entidade vai iniciar uma campanha de mídia na televisão, no rádio, jornais e revistas para levar o tema de redução dos juros e spreads ao conhecimento do público em geral.