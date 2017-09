Fazenda publica despachos sobre devolução de recursos do BNDES ao Tesouro

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 29, traz publicados três despachos do ministro Henrique Meirelles que formalizam a operação de devolução de R$ 33 bilhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao Tesouro Nacional, confirmada na véspera pelo Tesouro e pelo banco de fomento.

O pagamento consiste na liquidação antecipada da dívida do BNDES com a União em três contratos de financiamento. Os despachos não detalham os valores, mas, segundo o BNDES informou em nota, o pagamento foi feito com R$ 18 bilhões em moeda corrente e R$ 15 bilhões em títulos públicos federais.

Esses R$ 33 bilhões fazem parte de um acerto do banco com o governo federal de efetivar a devolução antecipada de R$ 50 bilhões ao Tesouro este ano. Outros R$ 17 bilhões seriam repassados em novembro. O governo espera receber mais R$ 130 bilhões em 2018.

"O pagamento decorre de três contratos de financiamento com Tesouro Nacional e essa operação imediatamente sensibiliza a dívida pública, que cairá o equivalente a 0,5 pp do PIB", disse nesta quinta-feira, 28, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, ao confirmar o recebimento dos valores.

