Fazenda: mudança da meta será anunciada nesta terça-feira às 18h

A mudança da meta fiscal de 2017 e 2018 será anunciada em coletiva ainda nesta terça-feira, 15, às 18h, informou a assessoria do Ministério da Fazenda. Mais cedo, o ministério havia informado que a coletiva sobre a meta fiscal seria amanhã, às 10h.

O governo deverá anunciar o aumento da meta deste ano de R$ 139 bilhões para R$ 159 bilhões. A meta de 2018 também deverá passar de R$ 129 bilhões para R$ 159 bilhões. Também deverão ser anunciadas medidas para redução com gasto de pessoal, como o adiamento do reajuste de servidores e a limitação do salário inicial.

Desde a quinta-feira passada, o governo vem fazendo reuniões para definir a questão. Naquele dia, fontes informavam que as novas metas seriam divulgadas ainda na quinta-feira. A divulgação passou para a segunda-feira, ficou para hoje, chegou a ser marcada oficialmente para amanhã e, agora, acontecerá às 18h.

