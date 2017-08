Fazenda exonera chefe de gabinete de Meirelles e nomeia procurador na Susep

A edição desta terça-feira, dia 22, do Diário Oficial da União (DOU), traz a exoneração, a pedido, de Rogério Antonio Lucca do cargo de chefe de gabinete do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. De acordo com a portaria, a exoneração de Lucca deve ser efetivada a partir de 21 de agosto de 2017. Também na Fazenda, o documento publica a nomeação de Augusto Gonçalves da Silva Neto para exercer o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Federal junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep).

