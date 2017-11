Fazenda comunicará ao Clube de Paris dívida não paga pela Venezuela

O Ministério da Fazenda confirmou nesta terça-feira, 14, que o Brasil irá comunicar oficialmente ao Clube de Paris uma dívida não paga pela Venezuela desde setembro, referente ao Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) utilizado com os vizinhos no continente. O calote é de US$ 262,5 milhões referentes a garantias de pagamento.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o governo brasileiro já entrou em contato com a Embaixada da Venezuela em Brasília para informar o débito e abrir negociações para que o país vizinho quite a pendência. Mas, como é membro do Clube de Paris desde dezembro do ano passado, o Brasil precisa informar ao organismo e utilizá-lo como meio de fazer a cobrança.

O CCR é uma câmara de compensação de garantias que permite que os países membros da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) façam transações comerciais entre si garantidos por recursos de seus respectivos Tesouros Nacionais.

São signatários do convênio Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador México, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela e República Dominicana.