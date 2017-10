Faturamento real da indústria cai 1% em agosto ante julho, diz CNI

Apesar dos indicadores positivos na economia nos últimos meses, o faturamento da indústria caiu 1% no mês de agosto em relação a julho, de acordo com pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Em relação a agosto do ano passado, no entanto, houve um aumento de 4,5% no faturamento, mas, no acumulado dos oito primeiros meses do ano, há uma queda de 3,5%. "A tendência de recuperação, apontada pela pesquisa Indicadores Industriais na edição de julho, prossegue em agosto, mas perdeu um pouco de sua força ", avalia a entidade.

Já a utilização da capacidade instalada subiu de 77,9% em julho para 78,7% em agosto, o segundo aumento mensal consecutivo. O porcentual estavam em 77,7% em agosto de 2016.

O emprego industrial permaneceu estável no mês passado, em relação a julho, enquanto a massa salarial subiu 0,2%, mesmo porcentual em que variou as horas trabalhadas na produção. Já o rendimento médio real cresceu 1,2%.

No acumulado do ano, porém, há uma queda de 3,6% no emprego industrial ante o mesmo período do ano passado. Nessa comparação, as horas trabalhadas caíram 3,1% e a massa salarial, 2,3%. O rendimento médio real, por sua vez, subiu 1,4%. Em relação a agosto de 2016, o emprego caiu 2,6%, enquanto a massa salarial subiu 2,2%.

