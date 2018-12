Faturamento do varejo paulista cresce 3,9% em setembro

Um estudo feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) revela que as vendas do comércio de varejo paulista atingiram R$ 55,8 bilhões em setembro, alta real de 3,9% em comparação com o mesmo período de 2017. No ano, o faturamento real do setor cresceu 5,2%, o que representa um montante de R$ 24,2 bilhões maior do que o obtido período de janeiro a setembro de 2017.

A pesquisa aponta que oito das nove atividades analisadas registraram expansão em seu faturamento real, com destaque para o setor de lojas de vestuários, tecidos e calçados (9,1%) e outras atividades (6,2%) – em que predomina o varejo de combustíveis. Houve uma leve queda no desempenho das farmácias e perfumarias (-0,1%), mas que não exerceu impacto negativo significante nas vendas.

Na capital paulista, o comércio do varejo registrou alta de 4,1% em relação a 2017, atingindo o montante de R$ 17,3 bilhões no período de análise. A taxa acumulada no ano foi de 3,9%, o que representa um incremento de R$ 5,8 bilhões em comparação ao apurado entre janeiro e setembro do ano passado.

Na análise da FecomercioSP, as retomadas do crédito e da recuperação do nível de confiança dos consumidores têm dado sustentação ao atual bom momento do varejo paulista, ao lado também da melhoria nos índices de emprego detectada no trimestre. Isso permite prever, para o último trimestre, taxas de vendas positivas, uma vez que a taxa de desemprego em baixa tem efeitos prolongados sobre a intenção e poder de consumo das famílias.

A Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV) utiliza dados da receita mensal informados pelas empresas varejistas ao governo paulista por meio de um convênio de cooperação técnica firmado entre a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) e a FecomercioSP.

*Estagiário sob supervisão de Alexssander Soares