Faturamento do setor supermercadista tem alta nominal 0,7% em 2018, diz Abras

O faturamento do setor de supermercados somou R$ 355,7 bilhões em 2018, divulgou nesta segunda-feira, 18, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O desempenho representa uma alta nominal 0,7% em relação a 2017.

O resultado do setor respondeu por 5,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do País. O segmento supermercadista gerou 30,7 mil empregos em 2018, totalizando 1,853 milhão de empregados diretos.

O setor supermercadista encerrou 2018 com 89,6 mil lojas. O faturamento das 19 maiores empresas do ranking supermercadista - que divulgaram informações - somou R$ 175,6 bilhões no ano passado, ante os R$ 159,3 bilhões registrados em 2017.

A rede Walmart, que ocupa o terceiro lugar na lista de maiores empresas do setor, não informou os dados de 2018.

"Tudo indica que continua sendo o terceiro lugar", disse João Sanzovo, presidente da Abras, em coletiva de imprensa, no Rio. Segundo Sanzovo, a falta de informações tem relação com a mudança no comando da rede.

A rede Carrefour liderou o ranking de supermercadistas em 2018, com faturamento de R$ 56,343 bilhões em 2018, seguido pelo Grupo Pão de Açúcar, com R$ 53,616 bilhões. O Rio sedia nesta semana a 53ª Convenção Abras, no Riocentro.