Faturamento do setor de shopping centers sobe 4,3% para R$ 157,9 bi em 2016

O faturamento do setor de shopping centers no País totalizou R$ 157,9 bilhões em 2016, um crescimento nominal de 4,3% em comparação com o ano anterior. Em meio à crise econômica, a expansão das receitas teve uma desaceleração frente aos 6,5% registrados em 2015. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 31, pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

Apesar da desaceleração, as vendas nos shopping centers tiveram desempenho melhor que as do varejo em geral, que recuaram 6,4% entre janeiro e novembro de 2016, segundo as pesquisas mais recentes do IBGE. "Assim como outros setores, sentimos os efeitos da crise, mas mantivemos nossa resiliência", afirmou o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

O Brasil chegou ao fim de 2016 com um total de 558 shopping centers em operação, sendo que 20 novas unidades foram abertas ao longo do ano. O número de inaugurações ficou um pouco acima de 2015, quando 18 empreendimentos entraram em funcionamento, porém distante do pico do setor, em 2013, quando 38 shopping centers foram inaugurados.

A crise também aumentou a dificuldade na atração de lojistas. A vacância em novembro de 2016 correspondia a 4,6% da área bruta locável (ABL) das unidades em operação. O patamar ficou 0,3 ponto porcentual acima de 2015 e bastante acima da média dos cinco anos anteriores, na faixa de 2,5%, de acordo com dados da Abrasce.

