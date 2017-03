Faturamento do setor de máquinas e equipamentos cresce 14,5% em fevereiro

O faturamento do setor de máquinas e equipamentos somou R$ 4,86 bilhões de receita líquida em fevereiro, o que significou crescimento de 14,5% na comparação com janeiro, informou hoje (29) a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Na comparação com fevereiro do ano passado, no entanto, o faturamento do setor registrou queda de 17%.

As exportações do setor em fevereiro somaram US$ 607,2 milhões, aumento de 36,2% em relação a janeiro e resultado 4,2% superior ao mesmo mês do ano passado. As importações, por sua vez, apresentaram queda de 21,1% em relação a janeiro e de 14% na comparação com fevereiro de 2016, alcançando US$ 887,7 milhões. Com isso, o saldo da balança comercial ficou negativo em US$ 280,4 milhões, recuo de 37,5% ante o mesmo período do ano passado e de 58,7% em relação a janeiro.

Quanto ao número de pessoas ocupadas no setor em fevereiro, não houve alteração em relação a janeiro, segundo a Abimaq, com 292,6 mil trabalhadores nos dois meses. Na comparação com fevereiro do ano passado, no entanto, houve redução de 18,3 mil postos de trabalho, queda de 5,9%.

Veja Também

Comentários