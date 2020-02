Faturamento do setor de máquinas e equipamentos cai 9,4% em janeiro, diz Abimaq

O faturamento da indústria de máquinas e equipamentos caiu 9,4% em janeiro na comparação com dezembro, informou nesta quinta-feira, 27, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), que congrega as empresas do setor. Em valores, o segmento faturou R$ 7,903 bilhões. Sobre janeiro de 2019 o faturamento caiu 3,6% e, no acumulado em 12 meses, até janeiro, cresceu 0,3%.

O consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 11,6% em janeiro ante dezembro. Subiu 19,3% ante janeiro de 2019 e 12,3% no acumulado em 12 meses.

O déficit comercial da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 90,1% em janeiro ante dezembro. Subiu 94,4% na comparação com janeiro do ano passado e aumentou 82% no acumulado em 12 meses.

As exportações caíram 26,3% na margem e 26,6% na comparação de janeiro com janeiro do ano passado, com queda de 7,8% no acumulado em 12 meses.

As importações, pela mesma ordem, cresceram 22%, 22,9% e 21,2%.

O nível de emprego aumentou em 0,9% em janeiro ante dezembro, com o quadro total de funcionários tendo chegado ao fim de janeiro com 305,192 mil pessoas. No acumulado em 12 meses até janeiro, o crescimento foi de 2,7%.