Faturamento da indústria de máquinas cai 6,7% no 1º semestre, revela Abimaq

O faturamento da indústria brasileira de máquinas e equipamentos somou R$ 31,955 bilhões no primeiro semestre, queda de 6,7% em relação à primeira metade do ano passado, mostra balanço divulgado nesta quarta-feira, 26, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). Só em junho, o setor faturou R$ 6 bilhões, alta de 2,4% ante maio, mas recuo de 2,5% na comparação com junho de 2016.

O consumo aparente, que inclui as importações na conta de faturamento, atingiu em junho R$ 40,99 bilhões no primeiro semestre, baixa de 26,2% sobre o volume registrado em igual intervalo do ano passado. No sexto mês, foram R$ 7,291 bilhões, crescimento de 5% ante maio, mas retração de 44,2% em relação a igual mês de 2015.

Ainda segundo a Abimaq, as exportações de máquinas e equipamentos tiveram avanço de 2,3% no primeiro semestre, para US$ 4,083 bilhões. Em junho, os embarques alcançaram US$ 752,79 milhões, crescimento de 6,8% em relação a maio e de 8,2% ante junho do ano passado.

As importações, por sua vez, tiveram queda de 27,9% no semestre, para US$ 6,059 bilhões. Em junho, o volume de importação somou US$ 1,004 bilhão, alta de 9,8% na variação mensal, mas baixa de 56,7% na variação interanual.

Com isso, o saldo da balança comercial do setor ficou negativo em US$ 1,975 bilhão no acumulado dos primeiros seis meses do ano. O resultado representa baixa de 55,2% em relação ao saldo da primeira metade do ano passado. Em junho, a diferença também ficou negativa, em US$ 251,27 milhões, crescimento de 20% em comparação com maio, mas queda de 84,5% sobre o resultado de junho de 2015.

O nível de emprego apresentou retração de 5,6% na primeira metade do ano, para um total de 290.810 funcionários. No mês de junho, houve recuo de 0,2% ante maio. Em relação a junho do ano passado, a retração foi mais intensa, de 5%. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) ficou em 70,9% em junho.

