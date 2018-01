Faturamento da indústria de máquinas cai 2,9% em 2017, revela Abimaq

As importações de máquinas no Brasil recuaram 17,2% no ano passado, num total de US$ 12,77 bilhões, o que levou a uma queda de 51,7% no déficit da balança comercial do setor - Foto: DCI

Balanço divulgado nesta quarta-feira, 31, pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) mostra que o faturamento do setor caiu 2,9% no ano passado. No total, as fábricas de máquinas faturaram R$ 67,14 bilhões com exportações e vendas internas.

O resultado reflete a queda de 7% registrada nas vendas domésticas, cujo desempenho negativo foi parcialmente compensado pelo crescimento de 16,6% das exportações, que chegaram a US$ 9,09 bilhões.

As importações de máquinas no Brasil recuaram 17,2% no ano passado, num total de US$ 12,77 bilhões, o que levou a uma queda de 51,7% no déficit da balança comercial do setor. O saldo negativo do ano passado nas trocas comerciais foi de US$ 3,68 bilhões.

No total, o consumo de máquinas e equipamentos no País, termômetro dos investimentos das empresas nas linhas de produção, encolheu 19,3% em 2017, para R$ 84,88 bilhões.

O setor terminou o ano passado empregando 289,6 mil pessoas. A ocupação média por mês foi de 291 mil trabalhadores, o que corresponde a uma queda de 4,5% em relação a 2016.

Dezembro

Só em dezembro, o faturamento das fábricas de máquinas, de R$ 5,4 bilhões, caiu 0,6% na comparação com o mesmo período de 2016, mas subiu 0,9% em relação a novembro.

As exportações do mês passado, que somaram US$ 930,2 milhões, subiram 27,5% no comparativo interanual e 16,3% na comparação mensal.

Já a entrada de máquinas importadas recuou 5,2% frente a dezembro de 2016, para US$ 1,06 bilhão. Em relação a novembro, houve queda de 2,6% nas importações de máquinas.

Em dezembro, o consumo de máquinas no País totalizou R$ 6,32 bilhões, 13,9% abaixo do mesmo período de 2016. Frente a novembro, o consumo de bens de capital recuou 7,1% no mês passado.

Segundo a Abimaq, a utilização da capacidade instalada nas fábricas de máquinas chegou a 74,9% em dezembro, acima dos 67,1% de um ano atrás e dos 74,4% de novembro.