Faturamento da indústria aumenta 0,7% em janeiro

O faturamento da indústria cresceu 0,7% e o rendimento médio do trabalhador aumentou 0,6% em janeiro de 2017, na comparação com dezembro de 2016. Os números são dessazonalizados, ou seja, livres das influências características dos períodos.

As informações foram divulgadas hoje (7) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), através da pesquisa Indicadores Industriais.O nível de utilização da capacidade instalada também teve bom desempenho, com alta de 0,5%, alcançando 77,2% em janeiro deste ano.

Empregos caem 0,5%

Os demais indicadores, no entanto, foram negativos. As horas trabalhadas na produção caíram 0,9% e o emprego recuou 0,5%. A massa real de salários teve queda de 1,5%. Para a CNI, os dados indicam que ainda não há sinais claros de recuperação da atividade industrial.

Na comparação com janeiro de 2016, todos os indicadores continuam negativos. O faturamento real teve queda da 6,9%, as horas trabalhadas na produção caíram 2,1%, o emprego recuou 4,7%, a massa real de salários diminuiu 5,4% e o rendimento médio real do trabalhador encolheu 0,6%.

