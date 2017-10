Fatia da BR em IPO será decidida dias antes de divulgação de prospecto

O porcentual exato do capital da BR Distribuidora que será vendido na oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) será definido dias antes do lançamento da oferta, por meio do prospecto, disse nesta terça-feira, 3, em conversa com jornalistas, o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Nelson Carvalho. Até aqui, a empresa já decidiu que a fatia a ser vendida será entre 25% e 40%.

Carvalho disse que pesa sobre essa escolha o contexto de mercado e que, por esse motivo, o martelo será batido "poucos dias antes do lançamento". O presidente do Conselho de Petrobras disse ainda que os trâmites internos para a venda via IPO de uma participação de sua controlada estão dentro do cronograma e que a meta segue em realizar a oferta neste ano, mas destacou que condições adversas de mercado podem protelar a abertura de capital da empresa.

Ele disse, contudo, que a suspensão de uma oferta inicial na semana passada, a da Tivit, não trouxe qualquer efeito nos planos da petroleira. "O que vamos fazer é analisar os motivos que fizeram essa oferta ser suspensa", afirmou.

O sindicato de bancos que comandará o IPO previsto para dezembro já foi contratado. Citi, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Bank of America Merrill Lynch, Morgan Stanley e Banco do Brasil estruturarão a oferta.

