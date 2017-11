Famílias estão mais cautelosas, mas vêm melhor oportunidade para compra a prazo

O que percebemos é um cenário de cautela no nível de consumo atual e também nas perspectivas de gastos. Por outro lado, o indicador de compras a prazo aumentou em quase 2%. - Divulgação

A Intenção de Consumo das Famílias campo-grandenses (ICF) está menor neste mês de novembro, de acordo com a pesquisa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).



De 80,3 pontos em outubro, recuou a 78,8 no mês de novembro, com retração mais significativa entre famílias com renda superior a 10 salários mínimos.



“O que percebemos é um cenário de cautela no nível de consumo atual e também nas perspectivas de gastos. Por outro lado, o indicador de compras a prazo aumentou em quase 2%. É importante que o comércio entenda o comportamento do consumidor para traçar suas estratégias”, explica o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS, Edison Araújo.