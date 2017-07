Falta de quórum cancela reunião do FI-FGTS que anunciaria retorno recorde em 2016

A reunião do Comitê de Investimentos do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) marcada para esta quarta-feira, 26, na sede da Caixa Econômica Federal foi cancelada. Segundo a assessoria de imprensa, a falta de quórum impediu a realização do encontro do grupo que administra parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e investe o dinheiro do trabalhador em projetos de infraestrutura.

Nesta terça-feira, 25, o Estadão/Broadcast antecipou que o FI-FGTS registrou rentabilidade recorde de 8,3% em 2016, segundo balanço que seria apresentado nesta quarta. Trata-se do maior retorno do FI-FGTS, criado em 2007, no começo do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, para propiciar aos trabalhadores com carteira assinada - cotistas do fundo - rentabilidade superior aos 3% ao ano mais TR que remunera as aplicações do FGTS.

