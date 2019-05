Falta de luz leva justiça a pedir que Light crie gabinete de crise

Vitor Abdala



O Plantão Judiciário do Rio de Janeiro determinou à distribuidora de energia Light, que abastece a maior parte dos domicílios do estado, a criação de um gabinete de crise para sanar as situações de interrupção de fornecimento de energia provocadas pelo temporal de domingo (28). A informação foi divulgada hoje (1º) pela Defensoria Pública estadual, que fez o pedido.



De acordo com a decisão judicial, a Light tem o prazo de 24 horas para instalar o gabinete, que deverá funcionar de forma ininterrupta até que todas as situações de falta de energia sejam sanadas. A pena estipulada é de R$ 100 mil por dia, caso a decisão seja descumprida.



Segundo a Defensoria Pública, a empresa foi omissa e não prestou informações claras à população depois do temporal, que deixou vários bairros da capital e municípios do interior sem energia por várias horas.



A Light informou que o gabinete já foi implantado e está em funcionamento desde o dia do temporal, quando foi colocado em prática um plano de contingência. De acordo com a concessionária, ainda há locais na Grande Tijuca e em Nova Iguaçu que estão sem energia, mas suas equipes estão nas ruas tentando solucionar o problema.