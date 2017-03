Uma menor produção das hidrelétricas do Brasil neste ano, pelo baixo nível dos reservatórios, deverá gerar um impacto financeiro de R$ 20,9 bilhões para o setor elétrico, disse a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Pelas projeções da CCEE, as usinas devem gerar cerca de 84,5% de suas garantias físicas. Os prejuízos devem vir da necessidade de compra de energia de fontes mais caras. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários