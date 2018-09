Falta de acordo no Brexit traria custos substanciais para Reino Unido, diz FMI

Uma saída confusa e abrupta da União Europeia causaria sérios problemas para a economia do Reino Unido, advertiu o Fundo Monetário Internacional (FMI) em relatório nesta segunda-feira. Em sua avaliação regular sobre a economia do país, o Fundo diz esperar que o Reino Unido cresça cerca de 1,5% neste ano e no próximo, contanto que Londres e Bruxelas cheguem aos termos do acordo para a saída da nação da UE, prevista para março de 2019.

O FMI afirma que um período de transição é essencial para evitar problemas nesse processo entre a saída e o início de uma nova relação econômica com o bloco. "O grande escopo de trabalho que ainda há e o tempo limitado antes da saída do Reino Unido da UE podem levar a preparações incompletas no dia da saída, mesmo diante dos esforços mais determinados", alerta.

O Fundo adverte que a saída do bloco sem um acordo sobre a retirada e a transição representaria "custos substanciais" para o Reino Unido e, em um tamanho menor, também para a UE. Nesse quadro, o FMI afirma que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) deve esperar sinais mais claros de pressão inflacionária, antes de elevar os juros de novo.

Autoridades britânicas e europeias têm mostrado confiança na chance de um acordo nas próximas seis ou oito semanas. Investidores, porém, acreditam que o risco de uma saída sem um acordo tem aumentado. Fonte: Dow Jones Newswires.