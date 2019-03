Falha em subestação de Furnas tira Angra 1 de operação

A usina nuclear Angra 1 foi desligada automaticamente do Sistema Interligado Nacional (SIN) na terça-feira, às 22h29, em função de uma falha na subestação de Furnas, informou nesta quarta-feira, 13, a Eletronuclear. No início do ano, a usina Angra 2, localizada no mesmo local que Angra 1, em Angra dos Reis (RJ), também saiu do SIN por dois dias, devido à atuação da proteção elétrica de um dos transformadores principais do circuito de 500 kV, na parte não nuclear.

"É importante ressaltar que o desarme automático do reator ocorre pelo sistema de proteção do mesmo, sendo uma medida de segurança prevista em situações como essa. Durante o episódio, todos os sistemas da usina operaram de forma adequada e a mesma se encontra pronta para o retorno assim que os reparos na subestação sejam concluídos", informou a Eletronuclear em nota.

Segundo a subsidiária da Eletrobras, técnicos de Furnas e da Eletronuclear estão trabalhando juntos na solução do problema, mas ainda não há uma previsão para a volta da usina ao SIN.

Angra 1 é a primeira usina nuclear brasileira e entrou em operação comercial em 1985.

Com 640 megawatts de potência, Angra 1 gera energia suficiente para suprir uma cidade de 1 milhão de habitantes, como Porto Alegre ou São Luís.