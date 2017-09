ExxonMobil diz estar ansiosa para voltar a explorar no Brasil

A Exxon Mobil do Brasil divulgou comunicado afirmando estar ansiosa "para trabalhar com o governo brasileiro" e parceiros na exploração dos blocos arrematados nesta quarta-feira, 27, durante a 14ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

"A ExxonMobil tem uma longa história com o Brasil. Estamos aqui há mais de 100 anos (desde 1912) e com muita disposição para escrever mais um capítulo desta rica história", traz a nota da companhia.

Ao todo, a empresa arrematou 10 setores, dos quais dois sozinha e oito em parceria. Do total de R$ 3,8 bilhões arrecadados em bônus de assinatura, a empresa participa de R$ 3,76 bilhões, a maior parte, no entanto, em sociedade com outras empresas.

